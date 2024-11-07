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В Европарламенте раскрыли фактор значительного ослабления Европы

Глава Европарламента Метсола: Евросоюз слаб без сильной Германии

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Matt Dunham/AP

Европа значительно ослабнет без сильной Германии, где начался политический кризис с распадом правящей коалиции. Об этом заявила глава Европарламента Роберта Метсола по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Будапеште, передает ТАСС.

«Одно нам ясно: Европа не сильна без сильной Германии», — отметила она.

6 ноября в Германии начался политический кризис, который связан с разногласиями в коалиции по ряду вопросов в экономике и политике, в том числе относительно дальнейшей помощи Киеву.

7 ноября вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП).

6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

При этом журнал Spiegel еще в октябре писал, что новая коалиция в бундестаге может заблокировать поставки оружия Украине.

Ранее Шольц назвал просьбу об отставке министра финансов вынужденным шагом.

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