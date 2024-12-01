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ЕС может увеличить торговлю с США, чтобы «остудить гнев» Трампа

WSJ: ЕС может увеличить закупки продукции из США для сближения с Трампом

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Andrew Harnik/AP

Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок сельскохозяйственной и оборонной продукции из США для сближения с Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Главная задача председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в данный момент — остудить гнев Трампа по отношению к ЕС, пишет WSJ.

В статье говорится, что с лета этого года в ЕС работали над анализом предложений американского политика и разработкой возможных контрмер, чтобы избежать столкновения с будущим главой Белого дома, критиковавшего объединение.

В случае введения тарифов на европейские товары со стороны США, отмечает издание, ЕК может ответить мерами в отношении чувствительных секторов американской экономики.

«Блок мог бы также рассмотреть возможность закупки большего объема американской сельскохозяйственной и оборонной продукции», — заявили источники WSJ.

Там также подчеркнули, что построение рабочих отношений с новой администрацией США потребует мер, которые выходят за рамки торговли. Речь идет о том, что Брюссель должен увеличить поддержку Украины и военные расходы блока.

Глава ЕК заявляла, что ЕС хочет с самого начала строить хорошие отношения с администрацией Дональда Трампа.

Ранее Боррель заявил, что возвращение Трампа должно заставить ЕС повзрослеть.

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