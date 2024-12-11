В Иране заявили, что еще в августе начали предупреждать Сирию об угрозе

Иранская разведка в течение трех месяцев предупреждала правительство президента Сирии Башара Асада об угрожающей ему опасности. Об этом во время обращения к гражданам заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, сообщает телеканал SNN.

«Наша разведка за несколько месяцев до этого (свержения правительства Асада. — «Газета.Ru») передавала сирийским властям сообщения с предупреждениями. Я не знаю, дошли ли они точно до высокопоставленных лиц или нет», — рассказал государственный деятель.

Он уточнил, что Тегеран предупреждал Дамаск об угрозе в период с 23 августа по 21 ноября.

Также во время обращения к народу Хаменеи назвал США и Израиль «основными заговорщиками» смены власти в Сирии. По словам верховного лидера Ирана, у Исламской Республики есть соответствующие доказательства.

В ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу страны — город Дамаск. После этого командование армии республики объявило о завершении периода правления Асада. В министерстве иностранных дел РФ также заявили, что глава ближневосточного государства решил сложить с себя соответствующие полномочия.

Сейчас президент Сирии и члены его семьи находятся в российской столице. Здесь им было предоставлено убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Сирии.