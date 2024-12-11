В Кремле раскритиковали действия Израиля в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия Израиля в Сирии не способствуют регулированию ситуации в исламской республике.

«Безусловно, нанесение ударов, действия [Израиля] в районе Голанских высот, буферной зоне, вряд ли способствуют стабилизации обстановки в дестабилизированной Сирии. Мы хотели бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в стране, чтобы впоследствии выйти на перспективы привода ситуации в законное русло», — сказал представитель Кремля во время брифинга.

На прошлой неделе израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не столкнувшись с сопротивлением. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией.

9 декабря глава израильского Минобороны Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ захватил контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.

Ранее Иран назвал США и Израиль «основными заговорщиками» событий в Сирии.