В Кремле отреагировали на слухи о казни родственника Асада

У России нет данных о том, что в Сирии якобы казнили родственника экс-президента Башара Асада. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не располагаем информацией об этом», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он добавил, что российские власти внимательно следят за происходящим в Сирии и поддерживают контакты с лицами, «контролирующими ситуацию». По словам Пескова, Россия будет действовать исходя из реалий «на земле».

11 декабря издание Alkhali24 сообщило, что сирийские повстанцы якобы казнили родственника Асада — его двоюродного племянника Сулеймана. Журналисты утверждают, что главной причиной расправы стали родственные связи Сулеймана с экс-президентом Сирии. Однако дело не только в этом.

За что могли казнить родственника Асада, почему есть сомнения в его смерти и грозит ли что-то экс-президенту Сирии и его семье — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление Асада закончилось. В МИД России позднее сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, направившись в Россию, которая предоставила ему убежище.

Ранее Трамп заявил, что сирийцам придется «справляться самим».