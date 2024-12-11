Глава одной из белорусских партий Хижняк подал документы в ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии приняла у председателя «Республиканской партии труда и справедливости» Александра Хижняка документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщается в Telegram-канале государственного органа, отвечающего за организацию и проведение выборов.

«В ЦИК Белоруссии представлены документы для регистрации Александра Хижняка кандидатом в президенты», — говорится в заявлении.

Очередные выборы главы государства в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. В период с 7 ноября по 6 декабря текущего года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Теперь будущие участники выборов должны подать документы для регистрации в ЦИК, сделать это надо до 21 декабря 2024 года включительно.

12 ноября сразу два претендента на высший государственный пост в Белоруссии заявили о выходе из предвыборной гонки. От участия в электоральном процессе в качестве кандидатов отказались председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков, а также начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета Ольга Чемоданова.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом республики.