Еще один кандидат в президенты Белоруссии вышел из предвыборной гонки

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о своем выходе из президентской гонки в Белоруссии. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

«Ольга Чемоданова приняла решение прекратить участие в электоральной кампании по выборам президента», — говорится в сообщении.

Других подробностей о принятом решении Чемодановой не приводилось.

В тот же день председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков выступил с заявлением, что принял решение о прекращении своего участия в кампании по выборам главы белорусского государства. По словам политика, ему трудно далось это решение.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на высший государственный пост Белоруссии проходит в период с 7 ноября по 6 декабря включительно.

Сообщалось также, что Центральная избирательная комиссия республики зарегистрировала семь групп претендентов на пост главы государства. Благодаря этому все группы имеют право собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатов.

Ранее Лукашенко заявил, что готов бороться за Белоруссию.