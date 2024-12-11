В МИД РФ заявили, что США хотят продлить агонию Киева

Соединенные Штаты хотят «продлить агонию» украинских властей, поэтому продолжают выделять Киеву помощь, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это маниакальное желание продлить агонию киевского режима, непосредственно Зеленского и всех этих коррупционных сделок, которые режим Байдена насоздавал вокруг ситуации на Украине», — объяснила дипломат.

10 декабря минфин США объявил о выделении $20 млрд на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов.

Финансирование станет частью программы стран «Большой семерки» по предоставлению Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Российские власти называют это решение незаконным и обещают ответные меры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск раскритиковал администрацию Байдена за перевод огромных сумм Украине.