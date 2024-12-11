Украина хочет «создать инцидент», следствием которого станет ядерная эскалация конфликта с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Алан Фриман.

«На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США», — подчеркнул он.

Как отметил Фриман, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно заставить избранного президента США Дональда Трампа вмешаться в конфликт на Украине посредством серьезной эскалации со стороны Киева. Такой шаг нужен Украине для того, чтобы не потерять военную и финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов, считает он.

До этого сообщалось, что Трамп и контролируемый республиканцами конгресс вряд ли продолжат выделять Киеву те же объемы экономической и военной помощи, что и уходящая администрация президента США Джо Байдена.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Украине, «вероятно», стоит ожидать, что Соединенные Штаты при новой администрации не будут предоставлять ей столько же военной помощи, сколько направляла Киеву администрация Байдена.

Ранее в ВСУ заявили об очень быстром уничтожении при прекращении помощи США.