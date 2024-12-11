В Турции допустили расширение украинского конфликта до применения ядерного оружия

Конфликт на территории Украины может разрастись до применения ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в парламенте, передает ТАСС.

«Может дойти до использования ядерного оружия», — считает он.

Глава МИД Турции обратил внимание на то, что военная помощь, которую Запад оказывает Киеву, а также нападения Вооруженных сил Украины на территорию России, повысили напряженность в регионе.

Фидан подчеркнул, что Турция в следующем году продолжит работать над тем, чтобы конфликт на Украине завершился.

4 декабря американский консервативный журналист Такер Карлсон сообщил, что мир находится к ядерной войне ближе, чем в эпоху Карибского кризиса 1962 года. Это связано с тем, что Соединенные Штаты находятся в состоянии вооруженного конфликта с Россией, уточнил Карлсон.

30 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вероятность того, что США и Россия могут обменяться ядерными ударами, есть. По его словам, «сказать, что опасность такого рода отдалилась, было бы погрешить против истины». Дипломат считает, что сегодня ситуация очень острая.

Ранее выживший при падении атомной бомбы выразил обеспокоенность ситуацией в мире.