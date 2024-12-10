Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»

TNI: ракету «Орешник» может перехватить только американский комплекс THAAD

close
Global Look Press

Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт сообщил, что российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только с помощью комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Он подчеркнул, что THAAD остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели.

Однако Вайхерт отметил, что Соединенные Штаты и их союзники имеют лишь ограниченное количество таких систем. Из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и проблем в оборонно-промышленной базе вероятность того, что THAAD будет протестирован против российского гиперзвукового оружия, крайне низка. При этом автор добавил, что THAAD «не гарантирует» успешный перехват новой ракеты.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник». Как отметил российский лидер, достаточное количество «Орешников» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

При этом Путин в своем обращении 21 ноября подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко сообщил, что пусковая установка у «Орешника» является белорусской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами