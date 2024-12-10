На Западе назвали единственный комплекс, способный перехватить «Орешник»

Обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт сообщил, что российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только с помощью комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Он подчеркнул, что THAAD остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели.

Однако Вайхерт отметил, что Соединенные Штаты и их союзники имеют лишь ограниченное количество таких систем. Из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и проблем в оборонно-промышленной базе вероятность того, что THAAD будет протестирован против российского гиперзвукового оружия, крайне низка. При этом автор добавил, что THAAD «не гарантирует» успешный перехват новой ракеты.

Президент России Владимир Путин 10 декабря заявил, что России теперь необходимо не совершенствовать свою ядерную доктрину, а развивать ракетный комплекс «Орешник». Как отметил российский лидер, достаточное количество «Орешников» фактически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

При этом Путин в своем обращении 21 ноября подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко сообщил, что пусковая установка у «Орешника» является белорусской.