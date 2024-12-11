В Британии предрекли Ливану и Палестине сирийский сценарий

Захват власти в Сирии вооруженной оппозицией будет иметь серьезные последствия для всего Ближнего Востока, такой же поворот событий может ждать Ливан и Палестину. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший посол Великобритании в Сирии, эксперт по Ближнему Востоку Питер Форд.

По словам дипломата, Ливану сейчас угрожает двойной удар сирийских джихадистов и их израильских союзников, которые рассчитывают воспользоваться моментом слабости ливанской организации «Хезболла», ранее «поставленной на колени» Израилем, а теперь лишенной прохода к Ирану через Сирию.

При этом Форд считает, что между Сирией и Израилем наступит мир, поскольку «группы джихада» более чем готовы вступить в союз с израильским государством и странами Персидского залива с целью борьбы с «общими врагами» — «Хезболла» и Ираном.

Посол добавил, что борьбе за независимость Палестины был нанесен смертельный удар. По мнению Форда, сейчас ни одно арабское государство не может выйти победителем в борьбе против Израиля, этой же стране открыт путь к завершению своей работы по созданию Великого Израиля.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что Вашингтон готов поддержать новое правительство Сирии.