Иран обвинил Украину в поставках беспилотников террористам в Сирии

Украина поставляет террористам в Сирии беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи, сообщает РИА Новости.

«Сразу после введения режима прекращения огня в Ливане мы стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на ряд городов Сирии. Террористы становятся более снаряженными по сравнению с прошлым, в числе этого снаряжения — беспилотники, предоставленные в их распоряжение правительством Украины», – сказал парламентарий.

По его словам, украинские власти должны нести за это ответственность.

На этой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины вооружают боевиков международной террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в сирийской провинции Идлиб.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

5 декабря командование Вооруженных сил Сирии сообщило об отступлении войск из города Хама.

Российские военные в Сирии участвуют в отражении наступления боевиков, нанося авиаудары по их позициям и линиям снабжения.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.