В ВСУ заявили об очень быстром уничтожении при прекращении помощи США

В случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов, ВСУ продолжат сражаться, однако будут «быстро уничтожены», когда закончатся боеприпасы и необходимое вооружение. Об этом в беседе с Associated Press (AP) заявил по телефону командир роты ударных беспилотников Украины в составе 47-й бригады с позывным Хаммер.

«Если это [прекращение помощи] произойдет, то те люди, которые со мной, мое подразделение, мы не отступим… Пока у нас есть боеприпасы, пока у нас есть оружие, пока у нас есть какие-то средства победить врага, мы будем сражаться», — сказал он.

В то же время военный заметил, что «когда все средства закончатся», то ВСУ будут «очень быстро уничтожены».

9 декабря избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что уменьшит объемы предоставляемой Вашингтоном военной помощи Украине. Трамп добавил, что после его инаугурации 20 января Украине не стоит ожидать военную помощь в прежнем объеме.

Ранее Трамп заявил, что думает над решением «нелепого» конфликта на Украине.