В США посчитали, что Байден не успеет потратить деньги на помощь Киеву до конца своего срока

Администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. К такому выводу пришла газета Wall Street Journal.

«Администрация Байдена не имеет достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на оружие для Украины», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, избранному президенту Дональду Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами. В материале уточнили, что у нынешних американских властей остаются в распоряжении еще больше 6,5 миллиарда долларов, предназначенных для списания вооружения с военных складов. Также остаются еще порядка двух миллиардов долларов на заключение контрактов для поставки техники и снарядов.

Вечером в среду, 27 ноября, избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.