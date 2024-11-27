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В США посчитали, что Байден не успеет потратить деньги на помощь Киеву до конца своего срока

WSJ: Байден не успеет потратить на Украину миллиарды долларов обещанной помощи

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Andrew Harnik/AP

Администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода. К такому выводу пришла газета Wall Street Journal.

«Администрация Байдена не имеет достаточно времени, чтобы использовать миллиарды долларов, которые законодатели выделили на оружие для Украины», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, избранному президенту Дональду Трампу придется решать, что делать с оставшимися деньгами. В материале уточнили, что у нынешних американских властей остаются в распоряжении еще больше 6,5 миллиарда долларов, предназначенных для списания вооружения с военных складов. Также остаются еще порядка двух миллиардов долларов на заключение контрактов для поставки техники и снарядов.

Вечером в среду, 27 ноября, избранный президент США Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Кита Келлога помощником главы государства и специальным посланником по Украине и России.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

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