В правоохранительных органах Южной Кореи допустили арест президента страны

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль может быть арестован по делу о мятеже с целью свержения конституционного строя. Об этом, ссылаясь на выступление в парламенте страны главы Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих О Дон Уна, сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Он отметил, что правоохранительные органы тщательно проводят расследование и рассматривают вопросы, связанные с возможным арестом президента. О Дон Ун не стал говорить, будет ли глава государства обязательно арестован, подчеркнув, что расследование имеет ряд процедурные моментов.

11 декабря сообщалось, что полиция пришла с обыском в администрацию президента Южной Кореи.

В тот же день в Южной Корее арестовали генерального комиссара полиции Чо Чжи Хо. Также начался обыск в штаб-квартире южнокорейского спецназа.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля.