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В Южной Корее проходит обыск в штаб-квартире командования спецназа

Прокуратура Южной Кореи проводит обыск в штаб-квартире командования спецназа

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Yonhap/Reuters

Южнокорейская прокуратура начала расследование действий командования армейского спецназа во время попытки введения в стране военного положения. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

В настоящее время прокуроры проводят обыск в штаб-квартире командования сил специального назначения сухопутных войск. Ожидается, что могут последовать аресты военнослужащих.

11 декабря в Пхеньяне заявили, что попытка ввести в Южной Корее военное положение продемонстрировала миру уязвимость южнокорейского общества.

10 декабря Национальное собрание (парламент) Южной Кореи приняло резолюцию с призывом к аресту президента страны Юн Сок Ёля и других причастных к инциденту с военным положением.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.

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