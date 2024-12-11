Полиция пришла с обыском в администрацию президента Южной Кореи

Правоохранители из специальной следственной группы, созданной для расследования событий военного положения, начали обыск в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что силовики также пришли с обысками в штаб-квартиру командования сил специального назначения южнокорейской армии, в штаб-квартиру Национального агентства полиции и в центральный офис полиции Сеула.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Через несколько часов депутаты проголосовали за отмену военного положения, и президент согласился его отменить.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны.