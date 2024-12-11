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В Южной Корее арестовали генерального комиссара полиции

«Рёнхап»: в Южной Корее задержали генерального комиссара полиции Чо Чжи Хо

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Korea National Police Agency

В Южной Корее арестовали генерального комиссара Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и главу полиции Сеула Ким Бон Сика по подозрению в мятеже. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Высокопоставленные полицейские подозреваются в том, что дали указание подчиненным оцепить территорию Национальной ассамблеи, чтобы не допустить законодателей в парламент», — говорится в публикации.

Кроме того, генерального комиссара подозревают в отправке сотрудников полиции в Национальную избирательную комиссию для оказания помощи военным в выполнении приказов, отданных в условиях военного положения.

Фигурантов арестовали без ордера. После десятичасового допроса им запретили выезд за пределы страны, отмечает издание.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Оппозиционные партии в Южной Корее внесли в парламент проект импичмента президента. Однако документ в итоге не набрал нужного количества голосов.

Ранее в Пхеньяне заявили о неустойчивости и уязвимости южнокорейского общества.

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