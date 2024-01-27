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Путин заявил об усилиях России по искоренению нацизма

Путин: Россия сделает все, чтобы истребить нацистскую идеологию

Россия сделает все для истребления нацистской идеологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря действиям России, поражение приверженцев нацизма неизбежно.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что невозможно остановить стремление миллионов людей на всей планете к свободе, справедливости, миру и безопасности.

27 января президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Российский лидер посетил памятное место по случаю 80-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Ранее Путин объяснил причину того, почему Службу безопасности Украины и Главное управление разведки Украины, которые ни раз были признаны ответственными за теракты в РФ, до сих пор не объявили террористами.

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