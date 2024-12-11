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В США назвали причину подрыва отношений с Зеленским

Telegraph: отказ Зеленского мобилизовать 18-летних подорвал его отношения с США

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Leah Millis/Reuters

Отношения президента Украины Владимира Зеленского и действующей администрации США испортил отказ первого мобилизовать украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом пишет газета The Telegraph.

По словам автора статьи, за время украинского конфликта между Зеленским и американским президентом Джо Байденом были разные разногласия, однако вопрос по мобилизации может положить им конец.

Он обратил внимание на недавнее заявление Госдепартамента о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине экипировку в случае мобилизации 18-летних в ряды ВСУ. Автор напомнил про слова Зеленского о том, что главным приоритетом в конфликте должны быть поставки ракет, а не возраст мобилизации. Таким образом украинский лидер публично ответил Вашингтону, нанеся «прощальный удар» Байдену, отметил он.

В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают.

Ранее в Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин.

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