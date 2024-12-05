В Раде заявили о первом шаге к мобилизации женщин

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте есть норма, по которой женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и могут быть мобилизованы, даже если не являются медиками. Разумков призывает убрать эту норму ко второму чтению.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, выразил мнение, что власти Украины начнут мобилизовывать 18-летних граждан, как только исчезнет дефицит снарядов и вооружений в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Также из сообщения следует, что Дубинский считает возможным призыв женщин и детей. До этого администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

Ранее в Раде подняли Зеленского на смех, задав ему один вопрос.