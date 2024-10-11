Путин заявил о формировании нового миропорядка, отражающего многообразие

Сегодня в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде, трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Международные отношения вступили в эпоху глобальных, коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. Этот естественный процесс носит необратимый характер», — сказал он.

Форум посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Он проходит в Торгово-промышленной палате (ТПП) Туркмении.

Глава российского государства приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.

Ранее Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана.