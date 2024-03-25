Захарова указала на попытки США «перекроить миропорядок руками террористов»

Внешняя политика США основывается на принципах «управляемого хаоса», что и провоцирует процветание терроризма в мире. Об этом в статье для kp.ru рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По ее мнению, американские власти хотят «сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов». Комментируя версию о том, что к совершению теракта в Подмосковье причастен ИГИЛ (организация запрещена в России), она указала на активную роль США в его формировании. Захарова также привела в пример то, как американская сторона «подпитывает» движение ХАМАС.

«Из недавно рассекреченной переписки служащих Госдепартамента США выяснилось, что [президент США Джо] Байден еще в 2021 году разморозил выплаты движению ХАМАС в сумме $360 млн, которые шли по линии USAID — печально известного Агентства США по международному развитию. Дональд Трамп, будучи президентом [США], эти выплаты в свое время приостановил, а Джо Байден лично распорядился возобновить», — написала Захарова.

До этого Мария Захарова заявила, что США «отмазывают» Украину после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». По словам Захаровой, таким образом Вашингтон пытается прикрыть себя и «режим украинского президента Зеленского».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».