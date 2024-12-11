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В Одессе запретили деятельность объединения почитателей Есенина

Суд в Одессе запретил деятельность Творческого объединения почитателей Есенина

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На Украине запрещена деятельность одесского Творческого объединения почитателей Сергея Есенина (ТОПСЕ). Об этом со ссылкой на городские паблики сообщает ТАСС.

В 2020 году писатель Сергей Шеховцев создал ТОПСЕ в качестве объединения литераторов и музыкантов, считающих, что обществу необходимо больше лирики, поэзии и самовыражения. Однако сейчас министерство юстиции Украины, ссылаясь на мнение Украинского института национальной памяти, считающего поэта Есенина сторонником большевиков и советской власти, потребовало изменить название организации. ТОПСЕ отказалось это сделать, и тогда окружной суд Одессы запретил его.

10 декабря сообщалось, что в Черкасской области Украины вандалы облили красной краской памятник Пушкину.

29 ноября стало известно, что в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, демонтировали памятник русскому писателю Льву Толстому.

Ранее в киевском парке Славы снесли памятники Героям Советского Союза.

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