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В парке Славы Киева снесли памятники Героям Советского Союза

«Страна.ua»: в парке Славы Киева снесли бюсты Ковпака и Черняховского

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В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны Сидора Ковпака, Ивана Черняховского, Павла Рыбалко и Алексея Федорова. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

При жизни все упомянутые были дважды удостоены звания Герой Советского Союза, они отличились при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Дальнейшая судьба бюстов в настоящее время неизвестна.

Решение о сносе городской Совет Киева принял 5 июля. Критикуя произошедшее, депутат Верховной рады Максим Бужанский тогда предложил переименовать парк в Бесславный.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

20 ноября сообщалось, что в Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской.

Перед этим, 15 ноября, в Кривом Роге снесли памятники Пушкину и Лермонтову.

Ранее на Украине провели акцию с сожжением портретов русских писателей.

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