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Госдеп ввел санкции против компании из России

Госдеп США ввел санкции против компании РФ по закону о нераспространении ОМУ

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Максим Блинов/РИА Новости

Госдеп США сообщил, что российская компания Bearings on Lipetsk LLC и гражданин России Игорь Мичурин попали под американские санкции. Уведомление Госдепартамент разместил в федеральном реестре.

По версии американской администрации, они нарушают национальное законодательство Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

В рестрикционный список также были внесены китайская компания Dandong Mason-Age Trade Co Ltd и два гражданина КНДР.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Страны Группы семи (G7) также объявили о планах ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России. В Еврокомиссии при этом заявляли, что страны ЕС постоянно поддерживают контакты с США по санкциям против России.

Ранее сообщалось, что страны G7 введут новые санкции против России вслед за США.

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