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В ООН заявили о нехватке продовольствия в крупных городах Сирии

ООН: в ряде крупных городов Сирии не хватает продовольствия

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Hussein Malla/AP

Во многих крупных городах Сирии ощущается нехватка продовольствия. Об этом, ссылаясь на заявление Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что продовольствия не хватает в ряде крупных городов, в том числе в Дамаске, Дейр-эз-Зоре и Хаме. В Алеппо и Идлибе хлеб за две недели подорожал на 900%.

В УКГВ также подчеркнули, что больницы по всей стране переполнены.

10 декабря сообщалось, что западные государства, а также страны Аравийского полуострова обеспокоены тем, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к формированию в стране жесткого исламистского режима.

В тот же день министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал обеспечить защиту сирийских национальных и религиозных меньшинств — курдов, друзов, христиан, а также алавитов.

Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры по безопасности граждан РФ в Сирии.

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