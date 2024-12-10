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На Западе заявили о беспокойстве из-за свержения Асада

Запад встревожен из-за возможного появления в Сирии исламистского правительства

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Западные государства, а также страны Аравийского полуострова обеспокоены тем, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к формированию в стране жесткого исламистского режима. Об этом сообщили дипломаты и эксперты в комментариях для агентства Reuters.

«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха [режима] Асада», — директор аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер.

По его мнению, будущее Сирии может напоминать судьбу Ирака и Ливии, где после свержения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи возникли серьезные проблемы.

Один из высокопрофильных дипломатов подчеркнул в интервью агентству, что вакуум власти может способствовать росту экстремистских группировок в Сирии. Другой дипломат добавил, что у повстанцев отсутствует четкое видение управления такой многоэтнической и многорелигиозной страной, как Сирия.

До этого Венгрия и Израиль выступили против того, чтобы к власти в Сирии пришли экстремисты. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Обе стороны заявили о своей заинтересованности в мире, спокойствии и стабильности на всем Ближнем Востоке.

Ранее в Госдепе призвали не допустить разделения Сирии.

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