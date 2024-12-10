Глава МИД Израиля призвал обеспечить защиту этноконфессиональных меньшинств в Сирии

Мировое сообщество должно обеспечить защиту национальных и религиозных меньшинств в Сирии. Об этом на брифинге для зарубежных журналистов заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Он подчеркнул, что крайне важно позаботиться о безопасности сирийских курдов, друзов и христиан, а также алавитов. Министр отметил, что в Сирии должны прекратиться нападения на курдов, которые храбро сражались против «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Саар сообщил журналистам, что Израиль уже обсуждает эту проблему с правительством США и другими партнерами. Он выразил мнение, что в настоящее время существует обязательство США гарантировать безопасность курдского населения.

Глава израильского МИД назвал нереальным сохранение Сирии в качестве унитарного государства. Он подчеркнул, что этноконфессиональным меньшинствам должна быть предоставлена самая широкая автономия.

9 декабря военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что на нынешней территории Сирии после свержения президента Башара Асада могут образоваться несколько государств, которые будут контролироваться курдами, друзами или радикальными силами.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.