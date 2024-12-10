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Выживший при падении атомной бомбы выразил обеспокоенность ситуацией в мире

Выживший в Нагасаки нобелевский лауреат Танака осудил заявления о применении ЯО

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РИА Новости

Переживший ядерную бомбардировку в Нагасаки в 1945 году нобелевский лауреат Теруми Танака назвал печальными недавние заявления о возможности применения ядерного оружия. Его слова приводит Kyodo.

«Чрезвычайно прискорбно и печально, что мы дошли до точки, когда делаются заявления об использовании ядерного оружия», — подчеркнул он.

Танака предположил, что президент РФ Владимир Путин не осознает угрозу, которую ядерное оружие представляет для человечества, и подчеркнул, что ядерная бомба не способна защитить жизни людей.

92-летний мужчина представляет Nihon Hidankyo, Японскую конфедерацию организаций пострадавших в результате ядерных бомбардировок.

11 октября Nihon Hidankyo была присуждена Нобелевская премия мира. В заявлении Нобелевского комитета говорится, что ассоциация была удостоена награды «за усилия по достижению свободного от ядерного оружия мира» и за демонстрацию того, что ядерное оружие никогда не должно применяться против людей.

Церемония награждения состоится 10 декабря. В ней будут участвовать 30 представителей Nihon Hidankyo, в том числе 17 человек, переживших падение ядерной бомбы.

Ранее президент США Джо Байден призвал Иран освободить лауреата Нобелевской премии мира.

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