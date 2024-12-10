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Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины

Пентагон: Госдеп одобрил контракт на $266 млн на обслуживание F-16 для Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Госдепартамент США одобрил контракт на $266 млн на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

»Госдеп одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 млн долларов», — отмечается в сообщении.

Услуги будут оказывать компании Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США).

7 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16, переданных Данией, уже находится на территории Украины. Он поблагодарил премьер-министра скандинавской страны Метте Фредериксен и датский народ за оказанную Украине помощь.

До этого Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал мнение, что до Украины могла не дойти ни одна партия F-16. По его словам, заявления Зеленского нужно «делить пополам». Военный эксперт считает, что первая партия этих самолетов не дошла до Украины, а базируется на аэродромах соседних стран. Вторая партия F-16, скорее всего, тоже окажется на аэродромах других государств, считает Липовой. Он добавил, что все украинские аэродромы «давно пристреляны».

Ранее премьер Дании сообщил о передаче Украине шести обещанных истребителей F-16.

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