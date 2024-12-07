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Генерал усомнился в получении Украиной истребителей F-16

Генерал Липовой: Украина так и не получила ни одной партии истребителей F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

До Украины могла не дойти ни одна партия истребителей F-16, о передаче которых Киеву объявляла Дания. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По его словам, заявления украинского президента Владимира Зеленского нужно «делить пополам».

«Надо выяснить, для начала, куда делась первая партия F-16 от Дании. Если он заявляет о второй партии», — сказал военный.

По его мнению, первая партия этих самолетов не дошла до Украины, а базируется на аэродромах соседних стран. Вторая партия F-16, скорее всего, тоже окажется на аэродромах других государств, считает Липовой.

«На аэродромах Украины F-16 никто никогда не видел, что подтверждается спутниковыми снимками. Как только их обнаружат на Украине, их сразу уничтожат», — заявил генерал.

Он добавил, что все украинские аэродромы «давно пристреляны».

7 декабря Зеленский заявил, что вторая партия истребителей F-16, переданных Данией, уже находится на территории Украины.

19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Копенгаген передал Киеву часть обещанных истребителей F-16 — шесть бортов.

Ранее Украина потеряла первый истребитель F-16.

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