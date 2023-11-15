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Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада

Figaro: Париж выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Франция выдала ордер на арест сирийского президента Башара Асада. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источник в судебной системе.

По данным издания, Париж обвиняет Асада в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях.

«Французское правосудие во вторник выдало международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, обвиненного в соучастии в преступлениях против человечества в связи с химическими атаками, совершенными летом 2013 года в Сирии», — говорится в публикации.

По информации источника, в 2013 году в сирийской провинции Восточная Гута был применен газ зарин.

Вместе с президентом Сирии ордера на арест были выписаны в отношении брата Башара Асада Махера, являющегося фактическим лидером Четвертой дивизии, элитного подразделения сирийской армии, а также в отношении двух генералов: Гасана Аббаса, директора отделения 450 CERS, и Бассама аль-Асада.

До этого Асад, выступая на саммите ЛАГ и ОИС в Эр-Рияде, призвал страны арабского и исламского мира прекратить отношения с Израилем для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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