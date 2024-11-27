Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ предложила Кишиневу переговоры с Киевом по поводу транзита газа в Приднестровье

Парликов: «Газпром» предложил обсудить транзит газа в Приднестровье с Киевом

close
РИА Новости

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов после прошедших в Санкт-Петербурге консультаций с главой российской компании Алексеем Миллером заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром» предложил нам провести переговоры с руководством Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после нового года. Мы уже донесли этот вопрос до Украины», — поделился молдавский министр.

Парликов добавил, что для Кишинева это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

До этого вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, это станет катастрофой для всей Молдавии.

По мнению Серебряна, Молдавия должна любой ценой избегать такого исхода и вести переговоры, даже если они «нежелательны».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами