РФ предложила Кишиневу переговоры с Киевом по поводу транзита газа в Приднестровье

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов после прошедших в Санкт-Петербурге консультаций с главой российской компании Алексеем Миллером заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром» предложил нам провести переговоры с руководством Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после нового года. Мы уже донесли этот вопрос до Украины», — поделился молдавский министр.

Парликов добавил, что для Кишинева это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

До этого вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявлял, что, если Россия прекратит поставки газа в Приднестровье, это станет катастрофой для всей Молдавии.

По мнению Серебряна, Молдавия должна любой ценой избегать такого исхода и вести переговоры, даже если они «нежелательны».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.