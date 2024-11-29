Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили о планах обратиться к ЕК, если Украина прекратит транзит газа

«Молдовагаз»: Молдавия обратится к ЕК, если Украина прекратит транзит газа

close
Shutterstock

Власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии (ЕК), если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала N4.

«В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны», — сказал вице-председатель.

Чебан добавил, что ключевыми рисками для продолжения транзита газа через Украину являются нежелание правительства страны продлевать договор и военные действия. По его словам, если ситуация не изменится, то Молдавия начнет поиски альтернативных путей поставок энергоносителей через трансбалканский коридор.

27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Он отметил, что это было бы легким сценарием для республики, но решение едва ли будет принято быстро.

Ранее в РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами