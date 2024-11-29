В Молдавии заявили о планах обратиться к ЕК, если Украина прекратит транзит газа

Власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии (ЕК), если Украина прекратит транзит российского газа. Об этом заявил вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала N4.

«В случае продолжения неопределенности Молдавия будет вынуждена обратиться к Еврокомиссии за помощью в поиске компромиссного решения для стабильного газоснабжения страны», — сказал вице-председатель.

Чебан добавил, что ключевыми рисками для продолжения транзита газа через Украину являются нежелание правительства страны продлевать договор и военные действия. По его словам, если ситуация не изменится, то Молдавия начнет поиски альтернативных путей поставок энергоносителей через трансбалканский коридор.

27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Он отметил, что это было бы легким сценарием для республики, но решение едва ли будет принято быстро.

Ранее в РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа.