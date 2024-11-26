Глава минобороны Индии посетит Москву и Калининград

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх 8–10 декабря совершит визит в Россию. Об этом со ссылкой на военный источник в индийской столице сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, Сингх посетит Москву и Калининград, где примет участие в церемонии поднятия флага на фрегате проекта 11356 и передаче корабля в состав военно-морских сил Индии.

В Москве министр обороны встретится с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым.

25 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что роль Индии на международной арене крайне важна для мирного урегулирования конфликта на Украине.

19 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным, может получать объективную информацию о событиях на Украине.

Ранее стало известно о планах Путина посетить Индию.