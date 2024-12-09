Индия закупит у России РЛС «Воронеж» на $4 млрд

Индийские власти намереваются заключить с РФ сделку о закупке радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж». Об этом сообщил индийский телеканал India Today.

По данным журналистов, стоимость соглашения превышает $4 млрд. Переговоры по сделке проводились при участии представителей минобороны Индии и российского концерна «Алмаз-Антей», который производит РЛС. Проект соглашения подразумевает, что больше половины компонентов системы будут производить в Индии.

РЛС «Воронеж» способна отслеживать потенциальные угрозы на расстоянии свыше 6 тысяч километров. Ожидается, что поступление системы на вооружение существенно усилит оборонный потенциал Индии.

В сентябре Индия нарастила закупки нефти у России на 6,4% по сравнению с августом, до 1,88 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков, в ближайшее время азиатская страна будет только увеличивать закупки. Кроме того, индийские НПЗ планируют заключить долгосрочные сделки на поставки российских энергоносителей на 2025 год.

Ранее ВМС Индии получили от РФ ракетный фрегат Tushil.