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Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала Белоруссию

Лукашенко: Россия не оккупировала Белоруссию

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Sergei Ilyin/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала республику. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Многие кричат: «Вот Россия тут оккупировала». Послушайте, не со мной. Никто тут никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что Россия передала Белоруссии оперативно-тактические комплексы «Искандер». Он добавил, что у России и Белоруссии одно общее отечество.

Лукашенко также заявил, что белорусов не будут отправлять на войну, поскольку нужно защищать свою страну. По его словам, НАТО и США находятся за спиной, а Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны.

До этого Лукашенко заявил, что Путин согласился с условиями Белоруссии о том, что в случае размещения ракетных комплексов «Орешник» на территории страны именно ее власти будут определять цели для ударов.

Ранее Лукашенко подтвердил наличие в Белоруссии ядерного оружия.

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