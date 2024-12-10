В США сочли, что «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине

Американские власти считают, что российская баллистическая ракета «Орешник» не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

«Не видим стратегические изменения [в контексте конфликта на Украине]», — сказала она.

По словам Хикс, Вашингтон «тщательно изучает» высказывания президента РФ Владимира Путина на ядерную тематику.

Замглавы Пентагона высказалась против территориальных уступок России, включая Крым. По ее мнению, подобный шаг якобы может привести к новым конфликтам в мире. Вместе с тем Хикс признала, что Россия на Украине улучшает интеграцию «всех своих боевых возможностей».

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее журналист раскрыл судьбу Украины после завершения конфликта.