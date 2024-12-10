Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сочли, что «Орешник» не изменит ход конфликта на Украине

В Пентагоне заявили, что «Орешник» не повлияет на ход конфликта на Украине

close
Global Look Press

Американские власти считают, что российская баллистическая ракета «Орешник» не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает ТАСС.

«Не видим стратегические изменения [в контексте конфликта на Украине]», — сказала она.

По словам Хикс, Вашингтон «тщательно изучает» высказывания президента РФ Владимира Путина на ядерную тематику.

Замглавы Пентагона высказалась против территориальных уступок России, включая Крым. По ее мнению, подобный шаг якобы может привести к новым конфликтам в мире. Вместе с тем Хикс признала, что Россия на Украине улучшает интеграцию «всех своих боевых возможностей».

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее журналист раскрыл судьбу Украины после завершения конфликта.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами