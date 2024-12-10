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Минздрав РФ разработает порядок оказания медпомощи бездомным

Путин: Минздрав разработает порядок оказания медпомощи бездомным

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Sergey Dolya/Depositphotos

Российское министерство здравоохранения создаст порядок оказания медицинской помощи россиянам, которые лишились документов, и бездомным людям. Соответствующее поручение пообещал дать Минздраву РФ президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ.

«Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной. Обязательно такое поручение будет дано. И с вашим участием постараемся это сделать», — сказал Путин в ответ на соответствующее предложение президента организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольги Демичевой.

Также в ходе заседания Путин призвал снизить загруженность врачей и педагогов отчетными документами. Он отметил, что в последнее время вопрос о данной проблеме поднимается часто. Российский лидер также поддержал идею о том, что у учителя должно быть достаточно времени для качественного обучения и воспитания, в связи с чем нужно сократить бюрократическую составляющую его работы.

Ранее сообщалось, что Путин проверит работу по поддержке семей пропавших участников СВО.

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