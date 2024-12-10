Путин призвал не нагружать врачей и педагогов отчетами

Президент России Владимир Путин призвал снизить перегруженность врачей и педагогов отчетными документами. Его слова в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что в последнее время вопрос о данной проблеме поднимается часто.

«Надеюсь, что-то к лучшему меняется. Наверное, пока не так много. Рассчитываю, что вы, будучи людьми настойчивыми, сможете помочь добиться здесь видимых результатов», — сказал глава государства.

Путин также поддержал идею о том, что у учителя должно быть достаточно времени для качественного обучения и воспитания, в связи с чем нужно сократить бюрократическую составляющую его работы.

В октябре старший преподаватель Школьного Университета «Синергия» Анна Карташева рассказала «Газете.Ru», что низкая зарплата вынуждает учителей уходить или работать на полторы-две ставки. Так, в 45% регионов оклад учителя составляет половину минимального размера оплаты труда (МРОТ), а в 39% регионов они составляет 50-70% от этого уровня. Помимо низкой зарплаты и неподъемных нагрузок, педагогов отталкивает большой объем бумажной работы, поскольку бюрократия мешает профессиональному росту учителей.

Ранее экономист объяснил, почему учителям и врачам в России хотят серьезно повысить зарплаты.