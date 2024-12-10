МИД Грузии призвал Евросоюз к уважению

Грузия призывает Европейский союз выстраивать отношения на взаимном уважении. С таким заявлением министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили обратилась к постпреду ЕС Павлу Херчински, сообщает газета «Взгляд».

Она также прокомментировала недавнюю резолюцию Европарламента с критикой в адрес Грузии, отметив, что это является «продолжением политических спекуляций» в отношении выборов в парламент страны 26 октября.

При этом она подчеркнула важность для страны интеграции в Евросоюз и готовность правительства двигаться в этом направлении.

Как сообщает Внешнеполитическая служба ЕС, в ходе предстоящей встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая пройдет 16 декабря, участники рассмотрят новые меры против Грузии.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее в Грузии заявили, что протестующие планируют сорвать выборы президента.