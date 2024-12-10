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В Грузии заявили, что протестующие планируют сорвать выборы президента

Служба госбезопасности Грузии: организаторы митингов планируют сорвать выборы

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Irakli Gedenidze/Reuters

Организаторы антиправительственных митингов в Тбилиси попытаются сорвать выборы президента Грузии 14 декабря. Об этом сообщается в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, передает ТАСС.

«Согласно полученной информации, организаторы деструктивных и преступных действий планируют, чтобы процесс выборов президента Грузии, назначенный на 14 декабря 2024 года, не состоялся», — говорится в сообщении.

По данным службы безопасности, организаторы протестов попытаются всеми силами помешать избранию президента страны, что искусственно привет к кризису власти.

До этого сообщалось, что антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами. В СГБ заявили, что этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее протестующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя «Грузинской мечты».

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