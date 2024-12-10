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Армия Израиля прокомментировала сообщение о продвижении к столице Сирии

RT: армия Израиля отрицает продвижение войск к Дамаску

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Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) назвала сообщения СМИ о продвижении израильских военных к окраине столице Сирии, Дамаску, не соответствующими действительности. Об этом в пресс-службе ЦАХАЛ заявили RT.

«Распространяемые в СМИ сообщения о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Израильские войска размещены в буферной зоне, добавили в ЦАХАЛ.

10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщал, что израильские танки заметили в 20 км от Дамаска, за пределами буферной зоны.

По его данным, военные Израиля находились в городе Катана в 21 км от столицы Сирии.

Сирийская газета «Аль-Ватан» заявляла, что передвижения израильских военных зафиксировали на юге Дамаска, ближе к границе с Ливаном.

После захвата оппозиционными группировками власти в Сирии ЦАХАЛ установил контроль над горным массивом Хермон на Голанских высотах. Израиль считает южные склоны горы Хермон своей суверенной территорией. 9 декабря сообщалось, что израильская армия взяла под контроль дополнительные районы в буферной зоне.

Ранее Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля.

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