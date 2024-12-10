Эксперт назвал последствия усиления контроля Израиля над Голанскими высотами

Последствия усиления контроля Израиля над Голанскими высотами могут быть весьма серьезными. Арабский мир может пересмотреть свои отношения с еврейским государством. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Арабский мир может пересмотреть свое отношение и отозвать признание Израиля, наложить санкции или ввести запрет на экспорт и импорт товаров в Израиль. Также возможно формирование новой антиизраильской коалиции», — сказал Косоруков.

При этом, по его словам, Израиль традиционно не ориентируется на позицию ООН или других стран. Он опирается исключительно на поддержку США. Именно такая политика объясняет его стремление объявить Голанские высоты частью еврейского государства, заключил эксперт.

В минувшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. 8 декабря ЦАХАЛ установил контроль над сирийской стороной горного массива Хермон, не столкнувшись с сопротивлением.

9 декабря премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» Израиля.

Ранее Израиль ударил по морскому порту и военным объектам в Сирии.