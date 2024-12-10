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В Польше заявили о критической ситуации для ВСУ на поле боя

Глава МО Польши Косиняк Камыш заявил о критической ситуации для ВСУ на поле боя

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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что положение Украины на линии боевого соприкосновения очень сильно ухудшилось за последние несколько недель. Его слова приводит Radio Zet.

«За последние несколько недель ситуация на фронте изменилась на гораздо более худшую. Россияне очень сильно ускорили [наступление] — они отбивают массу территорий и в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день — они делают это намного быстрее, чем за весь 2023 год», — заявил он.

Министр отметил, что граждане Украины испытывают огромную усталость от конфликта, и все меньше призывников идут в армию. Косиняк-Камыш также напомнил об участившихся случаях дезертирства в рядах ВСУ, в том числе среди военных, проходящих обучение в Польше.

По мнению финского военного аналитика Эмиля Кастехельми, ВСУ находятся в сложном положении из-за наступательных действий российских войск. Он рассказал, что украинские силы уже длительное время сталкиваются с проблемами в стабилизации фронта, а в ноябре темпы российского наступления лишь увеличились по сравнению с сентябрем и октябрем.

Ранее в Польше обеспокоились возможной отправкой солдат на Украину.

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