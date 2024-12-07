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В Германии объяснили, почему не следует отправлять Taurus Украине

Депутат АдГ Котре: Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших республик СССР

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Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал соответствующее предложение. Он заявил, что Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших советских республик, передает РАР.

«Две бывшие советские республики находятся в конфликте друг с другом из-за территориальных претензий. Это не наша война», — подчеркнул Котре.

6 декабря бундестаг рассматривал в первом чтении предложение парламентской группы Свободной демократической партии Германии (СвДП) с призывом к федеральному правительству передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В ходе заседания депутат от Свободной демократической партии Германии Кристиан Дюрр предостерег правительство Олафа Шольца от «косвенного ублажения российских нарративов» о рисках ядерной войны в случае передачи Украине дальнобойного оружия.

Ранее Шольц допустил совместную работу с Трампом ради мира на Украине.

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