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Политолог призвал не воспринимать всерьез отказ Зеленского от прекращения огня

Политолог Манойло: не стоит верить отказам Киева от прекращения огня

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Kevin Lamarque/Reuters

Очередные заявления президента Украины Владимира Зеленского с неприемлемыми для России условиями не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло. Высказывания украинского лидера проходят в тени недавних слов Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине, отметил он.

При этом, по словам эксперта, заявления избранного президента США о мире на Украине пока не дают особых надежд, что за ними последуют какие-либо конкретные шаги.

«Пока это обыкновенная болтовня. Потому что говорить можно с кем угодно о чем угодно. Значит, любые обещания могут даваться. Вопрос в том, в стадию дела это перерастет или нет. Потому что дела пока не видно, пока видны только разговоры», — обратил внимание Манойло.

В начале декабря Трамп встретился с Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Американский лидер также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. В Кремле указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали причину отсутствия переговоров по Украине.

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