В Кремле заявили о составлении рейтинга основных проблем, волнующих россиян

Поступающие на прямую линию президента РФ Владимира Путина обращения позволили составить топ-10 основных проблем, которые волнуют граждан страны в настоящее время. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы имеем представление о рейтинге из 10 основных проблем», — сказал он.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что включенные в соответствующие списки проблемы варьируются в зависимости от региона.

7 декабря в Кремле заявили, что прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. В этот раз ее совместят с большой пресс-конференцией Путина, которая будет посвящена итогам 2024 года.

Прием вопросов для прямой линии с главой государства начался 8 декабря. У жителей появилась возможность отправить обращения через официальный сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение, СМС или по телефону. Кроме того, сбор вопросов в текстовом и видеоформатах запустили и в социальных сетях.

Как рассказал Песков, для обработки адресованных Путину вопросов используется искусственный интеллект. Благодаря этому, во время прямой линии президент будет иметь общее представление обо всех поступивших ему обращениях.

Ранее в Кремле высказались о ведущем прямой линии с главой государства.